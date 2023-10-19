США временно снимают санкции с венесуэльской нефти, газа и золота

Соединенные Штаты приостановили действие санкций в отношении нефтегазового сектора и золотодобычи Венесуэлы. Это произошло после того, как правительство страны заключило ряд соглашений с радикальной оппозицией в Барбадосе. Они готовят почву для проведения президентских выборов в 2024 году, сообщает местный канал Venezolana de Televisión.

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Венесуэла получила от Минфина США временные лицензии на 6 месяцев. Отменен запрет на торговлю суверенными акциями и долговыми обязательствами государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela. Правительство США также разрешило сделки с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven. Лицензии позволяют также инвестировать в нефтяную и газовую отрасли страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает ослабление санкций новым этапом отношений с США. Он призвал восстановить отношения, основанные на уважении и сотрудничестве "во всем Западном полушарии, на всем американском и карибском континенте".