США временно снимают санкции с венесуэльской нефти, газа и золота
Соединенные Штаты приостановили действие санкций в отношении нефтегазового сектора и золотодобычи Венесуэлы. Это произошло после того, как правительство страны заключило ряд соглашений с радикальной оппозицией в Барбадосе. Они готовят почву для проведения президентских выборов в 2024 году, сообщает местный канал Venezolana de Televisión.
Венесуэла получила от Минфина США временные лицензии на 6 месяцев. Отменен запрет на торговлю суверенными акциями и долговыми обязательствами государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela. Правительство США также разрешило сделки с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven. Лицензии позволяют также инвестировать в нефтяную и газовую отрасли страны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает ослабление санкций новым этапом отношений с США. Он призвал восстановить отношения, основанные на уважении и сотрудничестве "во всем Западном полушарии, на всем американском и карибском континенте".
Американские санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы сохранялись в течение четырех лет. По мнению экспертов, снятие ограничений может увеличить добычу нефти Венесуэлой на 200 тысяч баррелей в сутки.