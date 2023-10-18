Банк России анонсировал доработку дизайна обновленной банкноты в 1000 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», - подчеркнул ЦБ.

Накануне заместитель председателя Банка России Сергей Белов продемонстрировал обновленные купюры номиналом в 5000 и 1000 рублей.

Ожидается, что новые банкноты будут поступать в оборот поэтапно. В ЦБ уточнили, что они будут обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

На лицевой стороне однотысячной купюры изображен Нижний Новгород. На лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.