РПЦ поддержал решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты

РПЦ поддержал решение ЦБ РФ доработать дизайн новой банкноты в 1000 рублей
Русская православная церковь поддержала решение Центрального Банка России доработать визуальную составляющую обновленной банкноты номиналом тысяча рублей. Об этом в среду, 18 октября, сообщил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
— Мы приветствуем это решение. Думаем, что Банк России таким образом прореагировал на общественную реакцию, которая последовала на опубликованный варианта дизайна этой банкноты. Полагаем, что это решение позволит учесть мнение верующих всех традиционных религий нашей страны, — сообщил он в беседе с Lenta.ru.
В понедельник, 16 октября, Центральный банк Российской Федерации показал новые банкноты номиналом одна и пять тысяч рублей. Купюру в тысячу рублей посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а пять тысяч рублей — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. «Вечерняя Москва» выяснила, чем новые купюры отличаются от старых.
Центральный банк РФ 18 октября сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты номиналом тысяча рублей.