РПЦ поддержал решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты

— Мы приветствуем это решение. Думаем, что Банк России таким образом прореагировал на общественную реакцию, которая последовала на опубликованный варианта дизайна этой банкноты. Полагаем, что это решение позволит учесть мнение верующих всех традиционных религий нашей страны, — сообщил он в беседе с Lenta.ru.