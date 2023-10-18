Банки заложили новое повышение ключевой ставки

Банки прогнозируют серьезное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Как уточняется, это связано с ростом долга сектора перед регулятором.

В середине текущего месяца российские банки резко увеличили заимствования у ЦБ. К 12 октября их обязательства возросли до 6,98 трлн руб., 13-го числа достигли 7,14 трлн.

Так, сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности, говорится в публикации.

По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, для кредитных организаций ставки по обеспеченным кредитам постоянного действия напрямую привязаны к ключевой. Он уточнил, что цена такого фондирования на 1 п.п. превышает ключевую ставку.

Экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец считает, что банки закладывают увеличение ставки в октябре.

«Когда выгодно выполнять усреднение заранее? Когда вы думаете, что ставка вырастет существенно, на 100 базисных пунктов и более», — отметила она.

Эксперт указала на наличие соответствующих сигналов от Центробанка. По ее словам, они остаются ястребиными.

По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, ситуация с ликвидностью демонстрирует, что банки закладывают повышение ставки ЦБ на 1 п.п. и более.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о планах регулятора изучить на предстоящем в октябре заседании совета директоров необходимость в повышении ставки, а также рассмотреть широкий круг альтернатив.