Вучич назвал «странным» введение Болгарией акциза на транзит российского газа
На европейском рынке энергоносителей сегодня «происходят странные вещи». Об этом в среду, 18 октября, сообщил президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит российского газа.
— Мы и венгры вчера отреагировали совместным сообщением, Синиша Мали подписал решение с Сийярто, Орбан и я одобрили. Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила, — отметил сербский лидер на саммите «Один пояс, один путь» в Китае.
По его словам, накануне начала палестино-израильского конфликта Будапешт и Белград договорились, что не дадут цене на дизельное топливо расти, вне зависимости от того, «сколько за это должны будем платить», передает слова Вучича издание «Танюг».
Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе заявил, что страны европейского континента испытывают дефицит топлива, образовавшийся в том числе из-за введения Западом потолка цен на российскую нефть. При этом он отметил, что отечественное сырье продолжает поступать в дружественные страны, где оно продается «выше потолка».