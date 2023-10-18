Вучич назвал «странным» введение Болгарией акциза на транзит российского газа

На европейском рынке энергоносителей сегодня «происходят странные вещи». Об этом в среду, 18 октября, сообщил президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит российского газа.

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— Мы и венгры вчера отреагировали совместным сообщением, Синиша Мали подписал решение с Сийярто, Орбан и я одобрили. Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила, — отметил сербский лидер на саммите «Один пояс, один путь» в Китае.

По его словам, накануне начала палестино-израильского конфликта Будапешт и Белград договорились, что не дадут цене на дизельное топливо расти, вне зависимости от того, «сколько за это должны будем платить», передает слова Вучича издание «Танюг».