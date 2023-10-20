Мосбиржа: доллар снизился до 96,9 рубля, юань – до 13,2 рубля

Курс рубля в начале пятничных торгов повышается против доллара и юаня, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, к настоящему моменту курс американской валюты опустился до 96,9 рубля, китайской – до 13,2 рубля, евро - до 102,5 рубля. Как заявляли экономисты, курс рубля в октябре может достигнуть отметки в 105 рублей.

3 октября курс доллара на торгах Мосбиржи впервые с 14 августа поднялся выше 100 рублей, евро – до 104,7 рубля. Президент РФ Владимир Путин 5 октября в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что мировая финансовая система, cозданная на основе доллара, постепенно рушится. 12 октября он подписал указ, которым ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров.