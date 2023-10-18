Росстат: Розничные цены на бензин и дизельное топливо снижаются

Средние розничные цены на бензин за период с 10 по 16 октября снизились на 16 копеек - до 55,25 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 22 копейки - до 64,39 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

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За отчетный период бензин марки АИ-92 потерял в цене 19 копеек - до 50,93 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 упала на 18 копеек - до 55,63 рубля за литр. А вот марки АИ-98 и выше подорожали на 3 копейки до 68,33 рубля за литр.

За период с 10 по 16 октября снижение цен на бензин было зафиксировано в 65 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Севастополе - на 4,5% и Республике Крым - на 4,3%.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 4 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Саха (Якутия) - на 8,7%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 54,65 рубля, марки АИ-95 - от 53,79 до 58,95 рубля, марки АИ-98 и выше - от 63,39 до 73,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 49,13 до 58,10 рубля, марки АИ-95 - от 53,60 до 59,85 рубля, марки АИ-98 и выше - от 67,74 до 70,50 рубля за литр.