Президент Болгарии раскритиковал повышение тарифов на газовый транзит

Болгарский президент Румен Радев возмутился решением правительства о повышении тарифов на транзит российского газа и предупредил, что данное решение может привести к банкротству национального газового оператора «Булгартрансгаз». Его слова передает «Болгарское национальное телевидение».

«Это решение приведет к декапитализации «Булгартрансгаза» и его банкротству», — утверждает он.

По словам Радева, повышение газовых тарифов свидетельствует о нарушении международных норм и ратифицированным соглашениям, а также на разрушение отношений с основными инвесторами.

По словам болгарского президента, речь идет о нарушении европейских норм и уже подписанных соглашений.