СМИ: Индия станет третьей по величине экономикой мира

JPMorgan: Индия станет третьей по величине экономикой мира
Индия через четыре года станет третьей по величине экономикой мира, а к 2030 году ее ВВП составит 7 трлн евро, заявил директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан.
По его мнению, долгосрочные стимулы делают Индию ключевым игроком. Доля промышленного производства в ВВП Индии вырастет с 17% до почти 25%. Экспорт этой страны увеличится вдвое, превысив 1 трлн евро, пишет газета Business Standard, передает ТАСС.
Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индия превратилась в крупнейший в мире источник экономического роста и инноваций.
Ранее в Индии заявили о планах к 2040 году отправить своего астронавта на Луну.