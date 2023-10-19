Основной акционер «Северстали» Мордашов прокомментировал экспортные пошлины

«Никто так не будет сдерживать наш экспорт, как экспортные пошлины. Понятна ситуация с бюджетом и необходимость его пополнения и необходимость настройки налоговой системы, но хотелось бы избежать очень болезненных опасных решений», — пояснил Мордашов.