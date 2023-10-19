Путин ввел льготную ставку НДС на ряд детских товаров
На некоторые виды детских товаров налог на добавленную стоимость (НДС) снизят с 20 до 10 процентов. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Проект закона был разработан Правительством РФ по поручению главы государства по итогам Совета при президенте по реализации госполиптики в сфере защиты семьи и детей.
Документ расширяет перечень товаров для детей, на которые производится налогообложение по налоговой ставке 10%. Закон направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, говорится в пояснительной записке. При сохранении текущих объемов рынка детских товаров размер выпадающих доходов составит 4,4 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.
Как ранее объяснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки, ванночки для купания, манежи - а также детские автокресла и велосипеды.
Он уточнил, что сейчас льготная ставка налогообложения действует только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей.
По словам Володина, сэкономленные от уплаты НДС средства бизнес сможет направить на развитие: увеличить выпуск продукции, создать новые рабочие места, повысить оплату труда.
Зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин в ходе рассмотрения документа в верхней палате пояснил, что реализация закона будет способствовать дальнейшему увеличению доли отечественного производства. Но главное, подчеркнул он, за счет снижения стоимости продукции это решение будет мерой социальной поддержки для семей. По его словам, речь о сумме более 4,5 млрд рублей ежегодно.