Путин ввел льготную ставку НДС на ряд детских товаров

На некоторые виды детских товаров налог на добавленную стоимость (НДС) снизят с 20 до 10 процентов. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Проект закона был разработан Правительством РФ по поручению главы государства по итогам Совета при президенте по реализации госполиптики в сфере защиты семьи и детей.

Документ расширяет перечень товаров для детей, на которые производится налогообложение по налоговой ставке 10%. Закон направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, говорится в пояснительной записке. При сохранении текущих объемов рынка детских товаров размер выпадающих доходов составит 4,4 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Как ранее объяснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки, ванночки для купания, манежи - а также детские автокресла и велосипеды.

Он уточнил, что сейчас льготная ставка налогообложения действует только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей.

По словам Володина, сэкономленные от уплаты НДС средства бизнес сможет направить на развитие: увеличить выпуск продукции, создать новые рабочие места, повысить оплату труда.