Экономике Китая предрекли триллионные потери

Региональные банки Китая могут потерять капитал в размере 2,2 триллиона юаней, или 301 миллиарда долларов, из-за усиления долгового кризиса в секторе муниципальных органов власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков американского рейтингового агентства S & P Global Ratings.

К концу 2022 года суммарные активы всех региональных китайских банков оценивались примерно в 15,6 триллиона долларов. При негативном сценарии с серьезными проблемами при покрытии своих долговых обязательств могут столкнуться около 20 процентов местных финорганизаций. При усугублении кризиса их коэффициент достаточности капитала, отражающий способность покрыть финансовые потери за счет собственных средств, может опуститься ниже нормативных восьми процентов. В этом случае подобным банкам потребуется рекапитализация, предупредил аналитик S&P Майкл Хуан.

Суммарный размер долговых обязательств региональных органов власти в Китае к настоящему времени оценивается в девять триллионов долларов. На фоне усиления кризиса финансовые регуляторы КНР призвали банки и крупнейших кредиторов выдавать новые займы для покрытия офшорных долгов муниципалитетов. Рекомендации дали после того, как местные финансовые организации попросили продлить сроки погашения обязательств. Подобная реструктуризация долга, по мнению Хуана, может негативным образом отразиться на региональных кредиторах.