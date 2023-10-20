Минторг Казахстана назвал принципы торговли с Россией

Казахстан в торговле с Россией придерживается принципа обеспечения свободы перемещения товаров и отсутствия запрета на экспорт. Об этом заявил сегодня министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев, пишет ТАСС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине заявил о том, что в Астане не будут помогать России обходить санкции, введенные западными странами. В МИД России, комментируя это заявление, отметили, что Москва не вмешивается во взаимодействие Астаны с другими государствами.

В свою очередь Арман Шаккалиев подчеркнул, что Казахстан не вводил никаких запретов в отношении перемещения товаров.

«У нас подходы четко сформулированы в Договоре о создании Евразийского экономического союза. Это обеспечение четырех свобод. Свобода передвижения товаров - одна из ключевых свобод, поэтому я ответственно и юридически обоснованно говорю, что сегодня в отношении России у нас нет никаких запретов в отношении [передвижения] товаров», —заверил он.