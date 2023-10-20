Экономист раскрыл настоящую стоимость рубля

Рубль в ближайшие несколько месяцев может укрепиться до 80 за доллар и ниже. Об этом рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков агентству «Прайм».

Он указал, что российская экономика, если судить по темпам роста в последние месяцы, значительно опережает европейские — те по ряду причин стали проседать. Согласно прогнозу ЕЦБ, рост экономики Европейского союза в 2023 году замедлился до 0,7%. А если верить оценке Росстата, в России ВВП за второй квартал текущего года вырос почти на 5%.

Также экономика на Западе страдает от ускорения темпов инфляции.

«Учитывая все эти нюансы, российский рубль сильно недооценен. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас», — считает экономист.