Китай резко нарастил импорт нефти из России

«Поставки российской нефти в Китай в январе — сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4%», — сообщается на официальном сайте управления. Отмечается, что объем поставок достиг 79,9 миллионов тонн. В то же время, стоимость закупленной нефти из России снизилась на 2,3% до 43,6 миллиардов долларов. Россия остается главным поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак.