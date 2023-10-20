Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что онлайн-торговля не сможет полностью вытеснить физические магазины в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Замминистра промышленности и торговли отметил, что продажи в интернете активно растут и этот рост продолжится, но онлайн-торговле предстоит длинный путь — пока на нее приходится лишь около шести процентов от всего оборота продуктов и непродовольственных товаров в РФ.

«Онлайн никогда не заменит традиционные торговые форматы, но потеснит», — считает Евтухов.

Он добавил, что во время коронавируса онлайн-продажи выросли на сто процентов, это произошло на фоне рисков и ограничений. Затем власти некоторое время не регулировали эту отрасль, чтобы она «задышала и продолжила развиваться». Теперь электронная торговля растет на 20-30 процентов в год, в Минпромторге считают это хорошим результатом.

Ранее главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников рассказал, что торговля потребительскими товарами в России «ушла в онлайн». По его оценке на май 2023-го, рост оборотов электронной торговли в РФ составил 30 процентов в годовом выражении. Аналитик подчеркивал, что в крупнейших онлайн-магазинах выручка даже удвоилась.