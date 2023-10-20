«Очевидно, что в мире идёт очень мощная продовольственная инфляция. И те страны, которые имеют собственные мощности производства питания, в большей степени будут защищены... У России в этом плане есть большое преимущество. Мы — крупнейший экспортёр пшеницы в мире, мы за последние годы сильно укрепили собственную продовольственную безопасность. Например, вышли на рекордные сборы тепличных томатов и огурцов. Соответственно, мы в большей степени защищены от этой глобальной волны подорожания продуктов питания. Что в итоге будет означать ослабление валют, которые в меньшей степени были привязаны к таким сырьевым товарам, то есть доллар и евро. А для рубля — очень хорошая перспектива», — пояснил Гинько.