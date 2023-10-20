Китай ограничит экспорт графита с 1 декабря

Власти Китая решили ограничить экспорт графита с 1 декабря 2023 года, сообщает Reuters.

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По информации источников, министерство торговли КНР обяжет производителей сырья получать разрешение на продажу минерала за границу.

Китайские аналитики считают, что эти меры обеспечат внутренние поставки графита для использования в военной сфере, в частности в аэрокосмическом секторе и на производстве аккумуляторов, однако могут вызвать дефицит на мировом рынке из-за роста продаж электромобилей и строительства новых заводов.

Китай считается крупнейшим в мире производителем и экспортером графита, страна перерабатывает более 90% мирового графита для производства автомобильных аккумуляторов.