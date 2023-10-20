В ДНР намерены упростить процедуру передачи инвесторам некоторых объектов

"Одной из форм государственной поддержки инвестиционной деятельности в ДНР является имущественная поддержка. Цель закона - упростить процедуру предоставления в аренду инвесторам объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения для реализации масштабных инвестиционных проектов в республике. А именно, инвесторы получают право заключать договоры аренды на имущество без проведения торгов и аукционов до 1 января 2028 года", - приводится в сообщении слова исполняющего обязанности заместителя Министра экономического развития региона Александра Ефимова.