Мосбиржа поставила юань выше доллара на главной странице

Ранее на этой неделе доля юаня в торговых расчетах выросла до 5,8% к октябрю 2023 года, следует из данных, опубликованных SWIFT на своем сайте. Китайская валюта впервые обогнала евро, доля которого составляет 5,42%.

Однако, если брать глобальные международные расчеты, то евро остается второй валютой в мире по данным Swift. Доля европейской валюты в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в сентябре выросла до 23,6%, хотя в августе была 23,2%. А вот доля доллара напротив сократилась почти на 1,5 процентных пункта с 48 до 46,58%. За счет этого снижения свои доли увеличили помимо евро фунт (с 7,14 до7,32%), юань (с 3,47 до 3,71%) и японская йена (с 3,68% до 4,2%).