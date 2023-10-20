Названо число участников конференции «Больше чем обучение»
В СберУниверситете завершилась VII конференция «Больше чем обучение». В этом году ее тема — «Будущее уже наступило: человек, дополненный технологиями». Более 700 человек приняли участие в конференции в очном и более 13 тысяч в онлайн-формате.
Участники обсуждали эффективное взаимодействие человека с технологиями будущего, как в условиях технологического прогресса сохранить мыслительные и креативные способности, чему и как учить, как технологии меняют сферу образования в целом и сделаем ли мы скачок благодаря развитию искусственного интеллекта и нейросетей. Мероприятие привлекло внимание всего экспертного сообщества и объединило руководителей крупнейших российских компаний, ректоров и представителей ведущих вузов, корпоративных университетов и бизнес-школ, экспертов в сфере образования, профессионалов EdTech-сообщества.
Открыл конференцию и первую панельную дискуссию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. На ней выступили декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, психофизиолог, профессор биофака МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Каплан, директор университета креативных индустрий Мария Ситковская и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Герман Греф подчеркнул, что главная характеристика современного мира — неопределенность. Она во многом вызвана стремительным развитием технологий и ограниченной способностью человека быстро адаптироваться к этим изменениям. Ключевая технология, которая меняет все вокруг — искусственный интеллект.
«Сегодня искусственный интеллект приобретает свойства, которые ранее были присущи только человеку: креативность и эмерджентность, то есть способность выдавать нечто новое, то, чего не было в элементах, которые входят в его состав. Искусственный интеллект полностью будет трансформировать мир вокруг нас, он уже это делает. В связи с этим возникают вопросы: как изменится наша профессия? Как изменится человек? Перед нами стоят два вызова. Первый — быть open-minded, открытым всему новому. Второй — самоактуализироваться, постоянно расширять сферу своего образования, повышать конкурентоспособность, стараться быть лучшим в своей профессии. Еще одна тема, которая становится все более и более актуальна для человека в современном мире — мотивация и самомотивация. Потому что мотивированные люди могут достичь чего угодно», — отметил Греф.
Панельная дискуссия была посвящена тому, как сохранить способность думать, эффективно развиваться на протяжении всей жизни, в том числе используя современные цифровые технологии и решения.
Конференция проходила в трех тематических треках — со своими интерактивными сессиями и панельными дискуссиями: «Мастерская развития человека»; «Лаборатория человекоцентричных технологий»; «Центр внедрения EdTech».
В течение всего дня гости конференции могли принять участие в конкурсе на лучшую иллюстрацию, сгенерированную нейросетью Kandinsky. Онлайн-трансляцию сессий конференции с участием СберКота можно было посмотреть бесплатно.