Названо число участников конференции «Больше чем обучение»

«Сегодня искусственный интеллект приобретает свойства, которые ранее были присущи только человеку: креативность и эмерджентность, то есть способность выдавать нечто новое, то, чего не было в элементах, которые входят в его состав. Искусственный интеллект полностью будет трансформировать мир вокруг нас, он уже это делает. В связи с этим возникают вопросы: как изменится наша профессия? Как изменится человек? Перед нами стоят два вызова. Первый — быть open-minded, открытым всему новому. Второй — самоактуализироваться, постоянно расширять сферу своего образования, повышать конкурентоспособность, стараться быть лучшим в своей профессии. Еще одна тема, которая становится все более и более актуальна для человека в современном мире — мотивация и самомотивация. Потому что мотивированные люди могут достичь чего угодно», — отметил Греф.