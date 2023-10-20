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Новак: Цены на топливо в регионах продолжают снижаться

Цены на топливо в регионах продолжают снижаться и в рознице, и в мелкооптовом сегменте в соответствии с их динамикой на биржевых торгах. Об этом стало известно на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Новак: цены на топливо в регионах продолжают снижаться
© РИА Новости

Отмечается, что цена на дизель для сельхозпроизводителей тоже стабилизировалась, в том числе - при продаже посредниками.

По итогам совещания Новак поручил Минэнерго и ФАС продолжить работу с проблемными регионами, чтобы привести цены на дизельное топливо и бензин как в рознице, так и в мелком опте к уровню не выше инфляции по итогам года.

Нефтяным компаниям было рекомендовано нарастить производство зимнего дизельного топлива, чтобы спрос на внутреннем рынке был удовлетворен.