Новак: цены на топливо в регионах продолжают снижаться

Цены на топливо в регионах продолжают снижаться и в рознице, и в мелкооптовом сегменте в соответствии с их динамикой на биржевых торгах. Об этом стало известно на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что цена на дизель для сельхозпроизводителей тоже стабилизировалась, в том числе - при продаже посредниками.

По итогам совещания Новак поручил Минэнерго и ФАС продолжить работу с проблемными регионами, чтобы привести цены на дизельное топливо и бензин как в рознице, так и в мелком опте к уровню не выше инфляции по итогам года.