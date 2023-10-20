Винному туризму в России готовы дать зеленый свет
Кабмин поддержал идею разрешить рекламу российских виноделен на рекламных щитах. Виноделы юга России бились над этой инициативой лет шесть. Без рекламы развитие винного туризма идет не так хорошо.
Я сама была на одной из виноделен Геленджика во время последнего пресс-тура. Показали процесс переработки винограда и производства вина, погреба с бочками (вино там зреет под классическую музыку), провели дегустацию на поле с видом на море. В интернете подобные экскурсии можно забронировать по цене 1,2 тысячи рублей с человека в большой группе или до 20 тысяч за индивидуальную для компании максимум из четырех человек.
Виноделы говорят: 70% винных туристов приезжают самостоятельно, оставшиеся 30% — через туроператоров. Вспомним «Абрау-Дюрсо» за Новороссийском. Там облагорожено озеро, созданы музей, рестораны, магазины. Но это известный бренд. А что с остальными, которые действительно надо раскручивать? Отвечает директор Всемирной организации винного туризма по России, экс-президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович:
«Считается, что примерно 25-30 предприятий Краснодарского края уже все это делают в разной степени, там выстроена винная дорога. Всего — больше полусотни предприятий. В маленьком крестьянско-фермерском хозяйстве тоже есть прекрасные вина, но у него нет денег на гигантскую рекламу, он и повесит хороший лозунг или плакатик на дороге — это недорого. Виноделы всех уровней — и большие, и средние, и малые — ждут подобного разрешения».
Леонид Попович, директор Всемирной организации винного туризма по России, экс-президент Союза виноградарей и виноделов России
Справочники по российскому виноделию становятся все толще. Есть хозяйства, созданные с нуля. Есть перестроенные на базе советских. Например, «Мысхако» — старое предприятие около Новороссийска. Была легенда, что это любимые вина Брежнева, потому что он известный защитник Малой земли. В постсоветское время это предприятие дошло до плачевного состояния. А сейчас, при новом директоре, активно развивается.
И в России, и в других странах есть целые туры по винодельням. Редактор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев сейчас в таком туре по Турции:
«С одной стороны, это светское государство, где никому ничего не запрещено. С другой стороны, [находящаяся] у власти партия во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве своей идеологии проповедует традиционные ценности, ислам — не в радикальном виде, как в каких-то странах арабского мира. Поэтому это не запрещено, но это в то же время и не поощряется. Здесь существуют достаточно высокие налоги для предприятия алкогольной отрасли. Турецкие вина стоят довольно дорого не потому, что они потрясающего качества, хотя хорошие тоже встречаются, а именно из-за политики, которую здесь в прессе называют «налог на грех». Билбордов я не встречал. На подъезде к хозяйству есть указатели, что там находится винодельня, но не более».
Денис Пузырев, редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»
Во Франции, Италии и Испании существует целая индустрия винных туров. Как во Франции выглядит их реклама, рассказывает гид по Парижу Дмитрий Мисуркин:
«Вы едете по дороге, а там написано: «Винная дорога в Бургундии» или «Виды великих вин Бургундии или Шампани». Бывают билборды у дорог о том, что здесь такое-то производство. Вообще, во Франции есть реклама вина в печатной продукции. Хочу отметить, что билборды на автострадах не висят и у дорог активно не ставятся, чтобы не отвлекать внимание. Была смешная история, это было уже 25 лет назад: отличная фотография, шикарная негритянка, которая сфотографирована так, что видно, что она голая, но при этом ничего не видно. Это была реклама шоколада Suchard. Это была Наоми Кэмпбелл, если не ошибаюсь. Были аварии. После этого борды у автострад не ставят, у маленьких дорог — пожалуйста».
Дмитрий Мисуркин, гид по Парижу
Сейчас реклама алкогольных напитков в России практически полностью запрещена. При этом вино местного производства можно рекламировать в газетах и журналах (кроме первой и последней страниц) и на ресторанных и пищевых выставках.