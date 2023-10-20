Винному туризму в России готовы дать зеленый свет

«С одной стороны, это светское государство, где никому ничего не запрещено. С другой стороны, [находящаяся] у власти партия во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве своей идеологии проповедует традиционные ценности, ислам — не в радикальном виде, как в каких-то странах арабского мира. Поэтому это не запрещено, но это в то же время и не поощряется. Здесь существуют достаточно высокие налоги для предприятия алкогольной отрасли. Турецкие вина стоят довольно дорого не потому, что они потрясающего качества, хотя хорошие тоже встречаются, а именно из-за политики, которую здесь в прессе называют «налог на грех». Билбордов я не встречал. На подъезде к хозяйству есть указатели, что там находится винодельня, но не более».