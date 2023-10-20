Долг за электричество на Украине превысил $1,6 млрд

Долг за электричество на Украине превысил 1,6 миллиарда долларов
Общий долг на рынке электроэнергии на Украине достиг отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Об этом сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает РИА Новости.
Он рассказал, что участники рынка задолжали за передачу электроэнергии и диспетчеризацию системы на балансирующем рынке.
«Мы соответственно не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам», — сказал Кудрицкий.
По словам Кудрицкого, в Национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже переданы расчеты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году.
В марте глава украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко говорил, что общий долг за потребление электричества на Украине достиг 67,5 миллиона долларов. Он предупредил, что при накоплении большого долга от энергоснабжения в первую очередь отключат конечных потребителей. В мае Коваленко рассказал, что информация о задолженности за электроэнергию будет отображаться в кредитной истории украинцев.
«Есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone», — сказал тогда он.