Долг за электричество на Украине превысил $1,6 млрд

Общий долг на рынке электроэнергии на Украине достиг отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Об этом сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что участники рынка задолжали за передачу электроэнергии и диспетчеризацию системы на балансирующем рынке.

«Мы соответственно не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам», — сказал Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, в Национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже переданы расчеты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году.

В марте глава украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко говорил, что общий долг за потребление электричества на Украине достиг 67,5 миллиона долларов. Он предупредил, что при накоплении большого долга от энергоснабжения в первую очередь отключат конечных потребителей. В мае Коваленко рассказал, что информация о задолженности за электроэнергию будет отображаться в кредитной истории украинцев.