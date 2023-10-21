Дефицит бюджета США увеличился на сотни миллиардов долларов

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в 2023 финансовом году увеличился на 320 миллиардов долларов — до 1,7 триллиона долларов. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости .

Ранее стало известно, что дефицит бюджета США в июне 2023 года составил 227,768 миллиарда долларов против 240,348 миллиарда в мае.

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в беседе с «Лентой.ру» рассказывал, что единственным способом для США избежать дефолта в перспективе является снижение дефицита бюджета, который финансируется за счет госдолга. Стране необходимо изменить свою экономическую модель, однако именно она является одним из основных способов ее влияния на мир, уточнил он.