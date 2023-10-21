Дефицит бюджета США увеличился на сотни миллиардов долларов
Дефицит бюджета Соединенных Штатов в 2023 финансовом году увеличился на 320 миллиардов долларов — до 1,7 триллиона долларов. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что дефицит бюджета США в июне 2023 года составил 227,768 миллиарда долларов против 240,348 миллиарда в мае.
Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в беседе с «Лентой.ру» рассказывал, что единственным способом для США избежать дефолта в перспективе является снижение дефицита бюджета, который финансируется за счет госдолга. Стране необходимо изменить свою экономическую модель, однако именно она является одним из основных способов ее влияния на мир, уточнил он.
Lenta.ru: главные новости