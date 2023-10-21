Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ

Газета опросила представителей 12 банков. Базовым сценарием для девяти из них является увеличение ставки до 14%. Два банка предполагают увеличение ключевой ставки на 1 – 2 процентных пункта – до 14 до 15% и один банк ожидает увеличения сразу до 15%. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил, что денежный рынок уже подготовился к повышению ключевой ставки и заложил в котировки рост до 14%. Эксперты ожидают, что ЦБ постарается сделать все возможное, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 4%, так как она превышает этот уровень уже по итогам четвертого года подряд. На данный момент одним из важным факторов инфляции стал курс рубля, так как его падение переносится в стоимость товаров и услуг.