В Швеции задумались о переходе на евро

В общественном пространстве Швеции началось бурное обсуждение преимуществ евро. Дискуссия обусловлена тем, что курс шведской кроны сильно упал, пишет Bloomberg.

Заказчики, политики и СМИ, постоянно просят тщательно проанализировать риски перехода с кроны на евро, рассказал шведский экономист Ларс Калмфорс. Он добавил, что не получал таких просьб с 2010-го по 2022-й год.

По данным агентства, в шведском парламенте мнения раскололись. Часть парламентариев выступает за смену валюты, часть выступает против.

Аналитики отмечают, что ослабление кроны вызвано чрезмерно мягкой политикой Центробанка королевства, непродуманными мерами властей. Вместе с тем, полагают они, переход на европейскую валюту также чреват издержками, несет значительные риски.