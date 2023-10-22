Аналитики рассказали, чем рубль удивит россиян в конце октября

Введение обязательной продажи валютной выручки наряду с ростом нефтяных цен (стоимость нефти марки Brent уже приближается к 93 долларам за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке - прим. "РГ") создают все условия для укрепления рубля. При самом оптимистичном сценарии к концу октября курс нацвалюты может приблизиться к 90 руб. за доллар, а в базовом сценарии он будет колебаться в диапазоне 92-94 руб. за доллар. К тому же возможное повышение ключевой ставки Банком России 27 октября станет дополнительным фактором укрепления рубля. Об этом рассказали опрошенные "РГ" аналитики финансового рынка.

Бывший старший вице-президент банка "Открытие", экономист Константин Церазов, объяснил, что биржевой курс любого актива, включая рубль, определяется балансом спроса и предложения. Он подчеркнул, что масштабное повышение ключевой ставки снизило спекулятивный спрос на иностранную валюту, а возврат к обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами должен увеличить предложение иностранной валюты. Этому же должен способствовать и рост мировых цен на нефть, добавил экономист.

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"Все вышеуказанное, таким образом, создает предпосылки для стабилизации курса российской валюты к доллару в диапазоне 92-97 на горизонте нескольких месяцев. При этом в ближайшие дни рубль может продолжить укрепляться и на следующей неделе проверить на прочность диапазон 95-94 в паре с долларом", - прогнозирует Церазов.

Также, по мнению экономиста, на текущий момент необходимости в поддержке рубля путем дополнительного повышения процентной ставки не просматривается. Что же касается инфляции, то зампред ЦБ Алексей Заботкин полагает, что темпы ее роста в настоящий момент проходят пик и в дальнейшем будут снижаться.

"Поэтому и в этом отношении повышать ключевую ставку, похоже, смысла нет, тем более что это усилит вероятность рецессии. Получается, что наиболее логичным было бы оставить ее на текущем уровне", - уверен экономист.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, в свою очередь, напомнил, что доллар и евро идут вниз по отношению к рублю с начала октября: так, с начала месяца доллар потерял уже 4%, а евро - более 3% стоимости.

Аналитик отметил, что нацвалюта укрепляется прежде всего благодаря принятым государством мерам валютного контроля. Рост цены на нефть также имеет значение для курса рубля, хотя не этот фактор сегодня является самым главным для валютного рынка, добавил он.

"Гораздо большее значение имеют намерения властей не допустить новой девальвации рубля и принятые административные меры. Также важно и ослабление курсов мировых резервных валют. Доллар слабеет в ожидании скорого окончания цикла повышения процентных ставок ФРС США. Кроме того, возможно, имеет значение и тот факт, что российская экономика в этом году находится на подъеме, в то время как экономика США показывает медленные темпы роста, а экономика еврозоны стагнирует", - сказал Антонов.

По прогнозам аналитика, с высокой вероятностью до 27 октября доллар может находиться в коридоре 95-97 руб. На отметке 95 руб. для доллара располагается достаточно прочный уровень поддержки, пока препятствующий дальнейшему падению "американца". Евро может колебаться в рамках 100-103,5 руб. Но уже после 27 октября возможно, что доллар снизится до 92-93 руб., а евро до 98-99 руб.

"Если Банк России повысит ключевую ставку до 14-14,5%, это может стать фактором ослабления доллара до названных выше уровней", - полагает Антонов.

Вероятность нового повышения ключевой ставки до указанных уровней аналитик оценил в 60%, поскольку официальная инфляция в сентябре уже выросла до 6%.

"Однако нельзя исключать, что на фоне роста цен на нефть и укрепления рубля регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне", - добавил он.

Вероятность такого события Антонов оценил в 40%.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов отметил в разговоре с "РГ", что, если рассматривать оптимистичный сценарий, то доллар в среднесрочной перспективе действительно может достигнуть отметки в 90 руб. Что же касается базового сценария, то здесь нужно говорить, скорее, о 93-94 руб. за доллар.

Говоря о плановом заседании Банка России по денежно-кредитной политике 27 октября, Суверов констатировал, что ожидает повышения ключевой ставки регулятором до 14% на следующей неделе, так как рост бюджетных расходов увеличивает проинфляционные риски, а ЦБ РФ полон решимости сбить уровень роста цен до 4% в следующем году.