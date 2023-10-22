Экономист объяснил, как Запад помогает рублю

Российская валюта способна укрепиться за счет увеличения расчетов в рублях, однако это не единственный фактор, который необходимо учитывать. Об этом рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, передает агентство «Прайм».

Как говорится в публикации, Банк России после полуторалетнего перерыва возобновил публикацию структуры валют экспорта и импорта. Согласно этой статистике, более половины поставок из РФ в Европу оплачивалось в рублях. Также рубль — основная валюта для продажи ресурсов из РФ в Азию, Океанию и страны Карибского бассейна.

Эксперт указал, что переориентация ресурсов на экспорт может укрепить рубль, но стоит также учитывать то, чем именно РФ платит за импорт.

«Если импорт растет и оплачивается в большей мере свободно конвертируемой валютой, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте», — пояснил он.