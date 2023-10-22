США помогут украинским фермерам восстановить производство

Тендер на поддержку производителей масличных и зерновых культур из Украины планирует объявить агентство США по международному развитию (USAID). Авторы надеются, что реализация проекта обеспечит «выгодный сбыт» продукции и восстановит доходы аграриев Украины до уровня, на котором они находились до военных действий. Об этом пишет RT.

Как говорится в тексте документа, с которым ознакомилось издание, показатели урожайности и объема производства малых и средних фермерских хозяйств Украины, занимающихся выращиванием масличных и зерновых культур, ниже довоенного уровня, так как фермеры не используют высокоурожайные сорта должным образом, а также не имеют доступа к ряду необходимых сельскохозяйственных услуг и ресурсов.

Поэтому агентство планирует расширять производство и со временем обеспечить фермерам на Украине доступ к «прибыльным рынкам».

«Цель Инициативы по урожаю — дать возможность фермерам <...> восстановить производство и доходы по целевым товарам по крайней мере до довоенного уровня…», — говорится в описании гранта.

На реализацию проекта правительство США может выделить до $90 млн. Контракт будет рассчитан на пять лет.