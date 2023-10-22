Раскрыта сеть по отмыванию денег в обмен на биткойны в центре Нью-Йорка

В оживленном центре Нью-Йорка преступная группировка, предположительно, занималась отмыванием наличных за биткойны, собрав при этом внушительную сумму в 30 млн долларов. Эта ситуация проливает свет на то, как хакеры и наркоторговцы превращают свои биткойны в наличные вне обычных криптовалютных бирж.

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В то время как законопослушные граждане могут использовать такие платформы, как Coinbase, для покупки и продажи биткоинов, преступники прибегают к незаконным личным биржам биткоинов, подобным той, которой управляет эта банда. Такие операции часто осуществляются независимо и в тени, что позволяет избежать надзора со стороны регулирующих органов.