Россиян начали обманывать с помощью новых банкнот

В связи с вводом Центральным Банком России обновленных банкнот номиналом в пять тысяч и одну тысячу рублей могут активизироваться мошенники. Для обмана они предлагают приехать и помочь с обменом старых купюр на «новые», которые являются подделкой. Об этом рассказала эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Мошенники звонят потенциальной жертве и говорят, что надо обязательно, прямо сейчас поменять старые купюры на новые, иначе старые купюры „сгорят“. Они даже предлагают домой приехать, чтобы „помочь“ это сделать», — сказала Храпунова в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что во время звонка мошенники представляются работниками Центрального Банка или социальных служб.

По словам эксперта, мошенники также могут стоять у банкоматов и просить о размене купюры. В этот момент они также обменяют качественную банкноту на подделки, заключила Храпунова.