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Аналитик Исаков: ЦБ может поднять ставку на заседании 27 октября еще на 1%

Банк России вполне может увеличить ключевую ставку на 1% на следующем заседании и довести ее до 14% годовых. Об этом сообщает портал Profinance со ссылкой на экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова.

Банк России может продолжить повышать ставки
© РИА Новости

Исхаков полагает, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не захочет разочаровывать рыночные ожидания, которые закладывают как минимум два повышения ставки по 1 п.п. до марта 2024 года. По мнению эксперта Bloomberg, мягкая позиция регулятора создаст риски новой волны ослабления рубля на фоне высокой инфляции. Ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 6-7%. Повышение ставки будет третьим подряд и продолжит ужесточение денежно-кредитной политики в условиях инфляции и ослабления национальной валюты.

Накануне экономист Андрей Бархота дал более смелый прогноз предположив, что ЦБ может поднять ставку 15% на заседании 27 октября. Аналитики опрошенные Банком России улучшили прогноз роста ВВП до 2,5% и прогноз инфляции на 2023 год до 7%. Кроме того, они повысили прогноз ключевой ставки по итогам года до 9,8%.

В начале недели Счетная палата указала на риски госбюджета на 2024-2026 годы. Недавно ЦБ объяснил сохранение высокого спроса на кредиты несмотря на ужесточение денежной политики.

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