Банк России может продолжить повышать ставки

Банк России вполне может увеличить ключевую ставку на 1% на следующем заседании и довести ее до 14% годовых. Об этом сообщает портал Profinance со ссылкой на экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова.

Исхаков полагает, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не захочет разочаровывать рыночные ожидания, которые закладывают как минимум два повышения ставки по 1 п.п. до марта 2024 года. По мнению эксперта Bloomberg, мягкая позиция регулятора создаст риски новой волны ослабления рубля на фоне высокой инфляции. Ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 6-7%. Повышение ставки будет третьим подряд и продолжит ужесточение денежно-кредитной политики в условиях инфляции и ослабления национальной валюты.

Накануне экономист Андрей Бархота дал более смелый прогноз предположив, что ЦБ может поднять ставку 15% на заседании 27 октября. Аналитики опрошенные Банком России улучшили прогноз роста ВВП до 2,5% и прогноз инфляции на 2023 год до 7%. Кроме того, они повысили прогноз ключевой ставки по итогам года до 9,8%.