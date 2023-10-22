Миллер назвал крайний срок начала поставок газа из России в Китай

«Это ещё плюс 10 млрд куб. м газа к тем 38 млрд, которые у нас определены поставкой по «Силе Сибири». Крайний срок у нас 2027 год — начало поставок по дальневосточному маршруту», — передаёт ТАСС слова Миллера.