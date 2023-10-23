Торговля Москвы и Нью-Дели впервые подобралась к отметке в $44 млрд

Показателя в $43,8 млрд в январе-августе текущего года достигла торговля России и Индии. Это больше, чем за весь минувший год, сообщает РИА Новости, опираясь на данные министерства торговли и промышленности Индии.

Так, Нью-Дели за восемь месяцев этого года приобрела у Москвы товаров на $41,2 млрд против $17,1 млрд годом ранее. В то же время Индия увеличила экспорт собственной продукции России в 1,5 раза до $2,6 млрд.

В итоге товарооборот двух держав достиг максимальных за все время $43,8 млрд, что в 2,3 раза больше объема торговли в январе-августе минувшего года и на 20% выше показателей за весь 2022 год.

Одновременно сохраняется вопрос торгового дефицита Индии с РФ: за восемь месяцев он увеличился в 2,5 раза (по сравнению с данными аналогичного периода 2022 года) до $38,6 млрд.

Столь динамичный рост торговли позволяет нашей стране находиться в четверке крупнейших торговых партнеров индийского государства и вторым важнейшим поставщиком продукции в эту республику.

На первой строчке по товарообороту с Нью-Дели в январе-августе оставался Вашингтон, при этом товарооборот между США и Индией просел на 10% до $80,8 млрд. На второй строчке располагается Китай (минус 8%, или $75,3 млрд), на третьей ОАЭ (минус 9%, $51,2 млрд).