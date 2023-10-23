России предрекли рекордный объем производства глины

По итогам 2023 года объемы производства каолиновых глин в России могут вырасти в 1,7 раза в сравнении с показателем 2022-го и достичь рекордных 5,1 миллиона тонн к концу декабря. Об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование IndexBox для «Симпреала».

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По мнению аналитиков, прироста удастся добиться на фоне ухода с российского рынка зарубежных производителей сырья для керамики. Речь идет прежде всего об украинских поставщиках. До 2022 года именно эта страна была крупнейшим экспортером каолина в Россию, уточнили эксперты.

Тенденция снижения зависимости от зарубежных поставок начала прослеживаться в РФ еще четыре года назад. Так, в 2019 году доля импорта иностранного сырья на российском рынке оценивалась в 22,7 процента, а в 2022-м она сократилась более чем в четыре раза — до пяти процентов. При этом объемы отечественного производства за этот период времени увеличились вдвое и достигли уровня в три миллиона тонн.

В то же время тенденция сокращения зависимости от иностранного сырья сохранилась в России и в 2023 году. Так, в январе-июне доля зарубежных производителей на российском рынке сократилась почти в пять раз — до 1,3 процента, резюмировали аналитики.