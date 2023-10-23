FT: ЕС задумался о сохранении потолка цен на газ

Продление срока действия временного ограничения цен на газ рассматривается властями Евросоюза. Это связано с растущими рисками падения объема поставок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и аварии на газопроводе Balticconnector, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

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Напомним, что чрезвычайное ограничение цен на газ было введено в феврале текущего года. По словам собеседника газеты, Европейская комиссия указывает на отсутствие каких-либо признаков негативных последствий после введения потолка цен на газ. В настоящее время цена на энергоресурс на 90% ниже, чем годом ранее, подчеркивают в ЕК.

Однако из-за проблем, указанных выше, ситуация с поставками газа зимой может осложниться. По словам одного из источников, ЕС может заняться поиском способов застраховать себя от подобных проблем в дальнейшем.

Как говорится в публикации, десять стран попросили ЕК пролонгировать одну из законодательных мер, которая была введена в разгар энергетического кризиса. Она дает возможность государствам ЕС ускорить процесс выдачи разрешений на строительство ветропарков и солнечных электростанций.