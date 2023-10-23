Аналитики считают, что ЦБ повысит ключевую ставку до 14%

РБК: аналитики считают, что Центробанк повысит ключевую ставку до 14%. Это мнение 27 из 30 представителей крупнейших банков и инвестиционных компаний, опрошенных изданием. Два эксперта предполагают, что ставка вырастет сразу до 15%. Ряд специалистов допускают также альтернативный сценарий, при котором ставку не тронут. В середине сентября показатель вырос сразу на 1 процентный пункт, с 12% до 13% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке пройдёт 27 октября.

Повышение ключевой ставки: мнение экспертов

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Итак, большинство экспертов предполагают, что ставку всё же повысят — сразу на 1 процентный пункт (п. п.) или 100 базисных пунктов (б. п.), до 14%. Кстати, такой она была в мае 2022 года.

Как отметил замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, Центробанк не раз указывал на то, что рост инфляции требует повышения ставки. По его мнению, ставку повысят до 14%.

Так же считает и руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая. Ослабление курса рубля лета-осени ещё не полностью перенесено в рост цен, настаивает она.

«Ценовые ожидания предприятий на максимуме с апреля 2022 года, издержки продолжают расти. Бюджетный импульс будущего года окажется сильнее ожидавшегося ранее, что также поддержит спрос и облегчит предприятиям перенос издержек в цены», — сказала специалист.

Если Центробанк повысит ставку больше чем до 14%, это приведёт к росту стоимости обслуживания государственного долга и стоимости корпоративных кредитов, выданных по плавающей ставке, ну и, соответственно, скажется на финансовой стабильности бизнеса.

Ожидает увеличения ставки до 14% и руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунёв. Причём, по его мнению, повышение не окажется неожиданным, так как рынок уже заложил его в цены.

Есть эксперты, которые предвидят повышение ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов — до 15%.

«Но вероятность этого сценария чуть ниже и составляет примерно 40% против 60% за увеличение на 100 б. п., до 14%», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

А четверо экспертов также допускают, что Центральный банк может оставить нынешнюю ставку неизменной.

По мнению Тунёва, её сохранят, если недельная инфляция продолжит замедляться вторую неделю (это мы узнаем 25 октября, когда опубликуют данные), а курс рубля уверенно продолжит укрепляться.

«Один из драйверов инфляции — ослабление рубля — прекратился. Защитная роль ставки в нынешних условиях не работает, рубль слабеет не из-за низких ставок на внутреннем рынке. Чтобы заработал carry trade и это вызвало бы укрепление рубля, ставка должна быть намного выше текущего уровня, что невозможно», — объяснил Ващенко.

Повышение ключевой ставки: что изменится для россиян

Ключевая ставка — это процент, под который Центральный банк выдаёт кредиты коммерческим банкам.

Взаимосвязь такая: ключевую ставку понизили — кредит стал дешевле. А в нашем случае — наоборот, если ставку повысят ещё на 100 б. п., то кредиты для бизнеса и населения станут менее привлекательными: подорожает в том числе и ипотека, увеличатся ставки по депозитам. В более широком масштабе — замедлит рост экономика, а как итог — и инфляция.