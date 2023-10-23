Песков отверг обвинения в причастности РФ к ЧП на Balticconnector

Песков: Кремль отвергает какую-либо причастность России к ЧП на Balticconnector
Россия не причастна к ЧП на газопроводе Balticconnector. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Соответствующий комментарий спикер Кремля дал в ответ на обвинения президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который также угрожал ограничить доступ в Балтийское море для российских судов.
— Там действительно идет следствие. И он (Ринкевичс — прим. «ВМ») как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю: Россия не имеет к этому никакого отношения, — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что слова президента США Джо Байдена о необходимости создания нового мирового порядка вызывают в Кремле абсолютное согласие, но Вашингтон вряд ли сможет его построить. По его мнению, высказывание Байдена — редкий случай, когда в России с ним абсолютно согласны.
Подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией приостановил работу из-за подозрения на утечку 8 октября. После инцидента было принято решение осуществлять поставки газа через плавучий терминал сжиженного природного газа, расположенный в финском порту Инкоо.