Песков отверг обвинения в причастности РФ к ЧП на Balticconnector

— Там действительно идет следствие. И он (Ринкевичс — прим. «ВМ») как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю: Россия не имеет к этому никакого отношения, — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.