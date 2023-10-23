Оценены возможные потери банков от цифрового рубля

Появление на рынке цифрового рубля, вероятно, умеренно отразится на прибыльности банков в долгосрочной перспективе. Они лишатся комиссионного дохода от обработки карточных платежей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Также подчеркивается, что средняя цена привлечения ликвидности увеличится. В материале говорится, что с 2027 года максимальные потери банковской системы от внедрения цифрового рубля могут составить 45–95 млрд рублей комиссионных доходов. По словам автора обзора, управляющего директора рейтингового агентства Сергея Гущина, это порядка 8–10% совокупной чистой прибыли банков.

Он считает, что риски для банков пока не столь велики. При этом ситуация изменится, если у граждан появятся достаточные стимулы использовать цифровой рубль, добавил собеседник.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты, которую Банк России собирается выпускать в дополнение к существующим формам денег.