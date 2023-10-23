Вице-спикер Госдумы рассказал, когда будет рассмотрен проект бюджета

«Что касается законопроектов, то самое важное — это проект бюджета на 2024 год, плановый период 2025-2026 годов. И бюджеты негосударственных фондов. Мы все это будем рассматривать в четверг. Предположительно время рассмотрения – шесть с половиной часов, может быть и больше», — рассказал Жуков.