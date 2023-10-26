Аксаков прокомментировал вероятность повышения ключевой ставки

«Здесь главное не дергаться и не пытаться резкими шагами повлиять на курс национальной валюты, — уточнил глава комитета. — Рубль, скорее всего, будет укрепляться. Это зафиксировано и в проекте федерального бюджета на следующие три года. Во всех прогнозах, которые есть и у Центробанка, национальная валюта будет на уровне 90 рублей за доллар, может быть, даже крепче».