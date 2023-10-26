Аксаков прокомментировал вероятность повышения ключевой ставки

Аксаков назвал повышение ключевой ставки маловероятным
На заседании совета директоров 27 октября Центробанк, скорее всего, не повысит ключевую ставку, она останется на прежнем уровне — 13 процентов. При этом рубль будет укрепляться. Это зафиксировано и в проекте федерального бюджета на следующие три года. По прогнозам Центробанка, курс на уровне 90 рублей за доллар вполне реален. Дальнейшая судьба национальной валюты зависит от состояния экономики и взвешенной политики Банка России. Об этом «Парламентской газеты» заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Как пояснил депутат, рубль начал укрепляться после подписания Президентом РФ указа, согласно которому крупнейшие экспортеры должны продавать заработанную валюту от реализации своей продукции.
«Предложения на рынке увеличились, это сработало на укрепление рубля. Плюс сейчас идет период налоговых выплат. Зачастую налогоплательщики хранят валюту на зарубежных счетах, но сейчас они вынуждены ее продавать, чтобы выполнить обязательства перед государством. Есть еще ряд действий, предпринятых в том числе Правительством, но, прежде всего, ЦБ, которые работают на укрепление рубля», — отметил Анатолий Аксаков.
Парламентарий добавил, что тенденция может несколько измениться, когда экспортерам не нужно будет возвращать в Россию валюту с зарубежных счетов для выплаты налогов. В определенной степени это будет работать на укрепление иностранных денег.
«Возьму на себя смелость предположить, что на следующем заседании совета директоров Центробанк не повысит ключевую ставку, соответственно, она останется на прежнем уровне — 13 процентов. Хотя многие эксперты ожидают ее повышения до 14 процентов», — сказал Аксаков.
Дальнейший прогноз курса рубля, продолжил депутат, зависит от состояния экономики и взвешенной политики Банка России.
«Здесь главное не дергаться и не пытаться резкими шагами повлиять на курс национальной валюты, — уточнил глава комитета. — Рубль, скорее всего, будет укрепляться. Это зафиксировано и в проекте федерального бюджета на следующие три года. Во всех прогнозах, которые есть и у Центробанка, национальная валюта будет на уровне 90 рублей за доллар, может быть, даже крепче».