В ЕС оценили цены на энергоносители в Европе

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе признали, что, несмотря на все усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, с начала российско-украинского конфликта был достигнут прогресс в снижении зависимости Евросоюза от энергоносителей из Российской Федерации. Но многие лидеры государств ЕС подчеркнули, что на сегодняшний день цены на энергию иногда в четыре раза выше, чем у конкурентов, что влияет на малые, средние и крупные предприятия.

До этого глава греческой энергетической компании MYTILINEOS Эвангелос Митилинеос заявил, что в случае эскалации конфликта в Газе с участием Ирана цены на газ могут подскочить до 500 евро за МВт ч.