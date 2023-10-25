Тема роста цен на мясо курицы была поднята во время совещания президента с членами кабмина. По словам Путина, с начала года в этой категории зафиксирован рост стоимости более чем на 27%. В ответ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал президенту об уже предпринятых мерах, а также добавил, что производители, «чувствуя свою социальную ответственность, уже начали снижать цену на курятину».