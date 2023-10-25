Путин обсудил повышение цен на мясо птицы
Президент России Владимир Путин обсудил с членами кабмина повышение цен на мясо птицы. Об этом сообщает ТАСС.
Тема роста цен на мясо курицы была поднята во время совещания президента с членами кабмина. По словам Путина, с начала года в этой категории зафиксирован рост стоимости более чем на 27%. В ответ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал президенту об уже предпринятых мерах, а также добавил, что производители, «чувствуя свою социальную ответственность, уже начали снижать цену на курятину».
«Они-то ладно, они бизнесом занимаются, а правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе и закупку по импорту у ближайших наших соседей из Белоруссии, того же Казахстана», — заявил Путин.
25 октября Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства России в режиме видеоконференции.