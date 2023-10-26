Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 гг.

В проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы два важнейших приоритета — расходы на оборону и обеспечение социальных обязательств государства. Бюджетные доходы в 2024 году составят 35 триллионов рублей, расходы — 36,6 триллиона. Госдума приняла документ в первом чтении на пленарном заседании 26 октября. За проголосовали 320 депутатов, против — 80.

В 2025 году доходы федерального бюджета составят 33,5 триллиона, в 2026 — 34,1 триллиона. Расходы в 2025 году запланированы в размере 34,4 триллиона, а в 2026 — на уровне 35,6 триллиона.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, ресурсы государства сконцентрированы на укреплении обороноспособности страны и поддержке участников СВО. Общий объем расходов на национальную оборону составит в следующем году почти 11 триллионов рублей — это 29 процентов всех расходов бюджета. На социальную сферу в проекте бюджета предусмотрено более 11 триллионов рублей — 30,6 процента всех бюджетных трат.