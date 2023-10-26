Мишустин предложил ШОС создать свою платежно-расчетную инфраструктуру

«Для взаимовыгодной экономической кооперации нужно и дальше устранять правовые и административные барьеры и одновременно строить современную платежную инфраструктуру»,- заявил он.



«Стоило бы и подумать о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма, а также о том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах», — добавил Михаил Мишустин.