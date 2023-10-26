Мишустин предложил ШОС создать свою платежно-расчетную инфраструктуру
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут рассмотреть вопрос о создании своего платежно-расчетного механизма, а также развития биржевой торговли национальными валютами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
«Для взаимовыгодной экономической кооперации нужно и дальше устранять правовые и административные барьеры и одновременно строить современную платежную инфраструктуру»,- заявил он.
«Стоило бы и подумать о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма, а также о том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах», — добавил Михаил Мишустин.
Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В статусе наблюдателя в организации выступают Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия.
Ранее сообщалось , что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) прорабатывают вопрос о создании международной резервной валюты на основе корзины валют стран «пятерки».