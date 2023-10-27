Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже укрепился на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 15% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 0,67%, до 93,32 рубля, евро - на 1%, до 98,59 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,716 рубля (-0,49%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.