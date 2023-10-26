В России предложили временно запретить экспорт мяса птицы

Минсельхоз предлагает временно запретить экспорт мяса птицы
Министерство сельского хозяйства предложило временно запретить вывоз из России мяса отдельных видов домашней птицы сроком на 6 месяцев. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Основанием для введения запрета стал рост цен на мясо птицы, наблюдаемый в России. С начала года мясо кур подорожало более чем на 25%, а в июле стоимость этого вида продукции побила исторический рекорд.
«Данная ситуация связана прежде всего со снижением объемов производства данной продукции в последние месяцы и ростом ее себестоимости на фоне высокого курса доллара США», - поясняют в Минсельхозе.
В ведомстве также отметили, что сложившаяся ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза мяса птицы по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности страны.
В целях сдерживания роста цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы сроком на 6 месяцев, отмечается в документе.
Накануне, в ходе совещания с членами кабмина, президент Владимир Путин призвал кабмин вовремя реагировать на рост цен на курятину, а также поинтересовался у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о причинах этого роста. Как писала «Парламентская газета», 11 октября в Росстате рассказали, что среди продовольственных товаров в России за сентябрь сильнее всего подорожали яйца (+7,83 процента) и куры охлажденные и мороженые (+5,67 процента).