В России предложили временно запретить экспорт мяса птицы

Министерство сельского хозяйства предложило временно запретить вывоз из России мяса отдельных видов домашней птицы сроком на 6 месяцев. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Основанием для введения запрета стал рост цен на мясо птицы, наблюдаемый в России. С начала года мясо кур подорожало более чем на 25%, а в июле стоимость этого вида продукции побила исторический рекорд.

«Данная ситуация связана прежде всего со снижением объемов производства данной продукции в последние месяцы и ростом ее себестоимости на фоне высокого курса доллара США», - поясняют в Минсельхозе.

В ведомстве также отметили, что сложившаяся ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза мяса птицы по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности страны.

В целях сдерживания роста цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы сроком на 6 месяцев, отмечается в документе.