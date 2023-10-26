Товарооборот между странами ШОС приблизился к $500 млрд

"По итогам 2022 года взаимный товарооборот между государствами-членами уже приблизился к отметке в $500 млрд", - отметил Чжан Мин.



"Новый импульс получило сотрудничество [в рамках ШОС] по целому ряду актуальных направлений, обусловленных стоящими перед нами новыми вызовами в сфере энергетической и продовольственной безопасности, разрывом традиционных цепочек производства и поставок", - подчеркнул генсек ШОС.