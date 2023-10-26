В России решили запретить вывоз яиц из страны

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещённом на портале правовых актов. Уточняется, что планируемый срок вступления проекта в силу — декабрь 2023 года. В документе отмечается, что в настоящий момент в стране фиксируется существенный рост внутренних цен на яйца.