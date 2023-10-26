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Минсельхоз предлагает запретить на полгода вывоз яиц из России

Мера принимается для сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита.

В России решили запретить вывоз яиц из страны
© РИА Новости

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещённом на портале правовых актов. Уточняется, что планируемый срок вступления проекта в силу — декабрь 2023 года. В документе отмечается, что в настоящий момент в стране фиксируется существенный рост внутренних цен на яйца.

Власти РФ хотят запретить экспорт отдельных видов мяса птицы

Ранее Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз из России отдельных видов мяса птицы также сроком на шесть месяцев.

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